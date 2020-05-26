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Флік прокоментував важливу перемогу Баварії над Борусією Д

23:37 41 Читать на русском
Флік прокоментував важливу перемогу Баварії над Борусією Д
Ганс-Дітер Флік / Getty Images

Керманич мюнхенської Баварії Ганс-Дітер Флік поділився враженнями від поєдинку своїх підопічних проти дортмундської Борусії (1:0) у рамках 28-го туру німецької Бундесліги.

 
Йозуа Кімміх 43’
43’ Йозуа Кімміх

"Ми збиралися зробити важливий крок. Нам це вдалося.

Чемпіонський шедевр Кімміха в огляді матчу Борусія Д – Баварія

Ми проявили величезну рішучість. Ми грали в хороший і привабливий футбол. Тому я задоволений. Ми збільшили відрив від Дортмунда", – цитує тренера kicker.

Відзначимо, що мюнхенці здобули мінімальну перемогу над "джмелями" завдяки голу Йозуа Кімміха. Набрані в Дортмунді три очки дозволили Баварії збільшити перевагу над опонентами до 7-ми пунктів.

Баварія мінімально перемогла Борусію Д – шедевр Кімміха вбив інтригу в боротьбі за чемпіонство

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Ганс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік Борусія Дортмунд - Баварія
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