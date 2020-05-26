Флик прокомментировал важную победу Баварии над Боруссией Д

Наставник мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от поединка своих подопечных против дортмундской Боруссии (1:0) в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги.

"Мы собирались сделать важный шаг. Нам это удалось.

Чемпионский шедевр Киммиха в обзоре матча Боруссия Д – Бавария

Мы проявили огромную решительность. Мы играли в хороший и привлекательный футбол. Поэтому я доволен. Мы увеличили отрыв от Дортмунда", – цитирует тренера kicker.

Отметим, что мюнхенцы одержали минимальную победу над "шмелями" благодаря голу Йозуа Киммиха. Набранные в Дортмунде три очка позволили Баварии увеличить преимущество над оппонентами до 7-ми пунктов.

Бавария минимально победила Боруссию Д – шедевр Киммиха убил интригу в борьбе за чемпионство