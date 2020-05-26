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Флик прокомментировал важную победу Баварии над Боруссией Д

26 мая 23:37 16 Читати українською
Флик прокомментировал важную победу Баварии над Боруссией Д
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Наставник мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от поединка своих подопечных против дортмундской Боруссии (1:0) в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги.

 
Йозуа Киммих 43’
43’ Йозуа Киммих

"Мы собирались сделать важный шаг. Нам это удалось.

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Мы проявили огромную решительность. Мы играли в хороший и привлекательный футбол. Поэтому я доволен. Мы увеличили отрыв от Дортмунда", – цитирует тренера kicker.

Отметим, что мюнхенцы одержали минимальную победу над "шмелями" благодаря голу Йозуа Киммиха. Набранные в Дортмунде три очка позволили Баварии увеличить преимущество над оппонентами до 7-ми пунктов.

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Германия Боруссия Дортмунд - Бавария Бавария Бавария Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
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