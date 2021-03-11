Напередодні Йоахім Льов заявив про відхід з національної команди після Євро-2020. Головним претендентом на його місце називають менеджера Баварії Гансі Фліка, який уже працював у Бундестім асистентом.

Льов офіційно покине збірну Німеччини після завершення Євро-2020

Баварія теж вирішила не витрачати час дарма і вже підшукала заміну Фліку. За інформацією Sport Bild, якщо Ганс-Дітер перейде працювати у збірну, то мюнхенців очолить один із найперспективніших тренерів сучасності – Юліан Нагельсманн.

До слова, Нагельсманн очолює РБ Лейпциг з літа 2019 року. Під керівництвом 33-річного фахівця команда дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів-2019/20 і посіла третє місце в чемпіонаті Німеччини. У нинішньому розіграші Бундесліги саме "бики" є головним суперником Баварії у боротьбі за чемпіонство, відстаючи лише на два очки.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів