Німецький футбольний союз вже розглядає варіанти на заміну Йоахіма Льова.

Наставник Баварії Ганс-Дітер Флік є одним з головних претендентів на посаду керманича збірної Німеччини, повідомляє Bild.

Льов офіційно покине збірну Німеччини після завершення Євро-2020

Німецький футбольний союз зосередив свою увагу на 56-річному фахівцю через заяву Йоахіма Льова про відхід з національної команди після Євро-2020. Варто відзначити, що Флік працював помічником Льова у 2006-2014 роках.

Чинний контракт Баварії з головним тренером розрахований до літа 2023-го. За інформацією джерела, мюнхенці готові відпустити Фліка, якщо він погодиться очолити збірну.

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