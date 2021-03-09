Бундестім точно отримає нового тренера після Євро-2020, оскільки Йоахім Льов вирішив покинути команду після турніру, повідомляє офіційний твіттер збірної Німеччини.

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Відзначимо, що Льов попросив достроково завершити дію контракту. Угода була розрахована до завершення ЧС-2022, але Німецький футбольний союз задовольнив прохання тренера. Ім'я наступника Льова поки що невідоме, проте одним з фаворитів на посаду раніше називали Юргена Клоппа.

Фахівець очолив команду після ЧС-2006, на якому був помічником Юргена Клінсманна. За час роботи у збірній Льов виводив Німеччину до фіналу Євро-2008, зробив бронзовим призером ЧС-2010, ЧЄ-2012 та ЧЄ-2016, а також виграв ЧС-2014 у Бразилії.

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