Головний тренер Фламенго Хорхе Сампаолі був відправлений у відставку, повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Сампаолі знову виганяють достроково – володар Кубка Лібертадорес кличе розбирати хаос екс-наставника збірної Бразилії

Очікується, що новим керманичем стане екс-тренер збірної Бразилії Тіте. Раніше серед кандидатів на заміну Сампаолі називали також Рожеріо Сені, який вже обіймав цю посаду з 2020 по 2021 рік.

Нагадаємо, колишній тренер збірної Аргентини, Севільї та Марселя очолив Фламенго у квітні. Його контракт був розрахований до кінця 2024 року. Під керівництвом Сампаолі команда провела 39 поєдинків, у яких здобула 20 перемог, зазнала вісім поразок і 11 разів зіграла внічию. Все починалось чудово – команда йшла у трійці лідерів чемпіонату Бразилії, але 11 серпня вилетіла з Кубка Лібертадорес на стадії 1/8 фіналу, а 24 вересня програла Сан-Паулу у двоматчевому фіналі Кубка Бразилії.

Після 24-х турів Фламенго набрав 40 очок і йде у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії сьомим, відстаючи від лідера на 11 балів.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022