Главный тренер Фламенго Хорхе Сампаоли был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

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Ожидается, что новым рулевым станет экс-тренер сборной Бразилии Тите. Ранее среди кандидатов на замену Сампаоли называли также Рожерио Сени, который уже занимал эту должность с 2020 по 2021 год.

Напомним, бывший тренер сборной Аргентины, Севильи и Марселя возглавил Фламенго в апреле. Его контракт был рассчитан до конца 2024 года. Под руководством Сампаоли команда провела 39 поединков, в которых одержала 20 побед, потерпела восемь поражений и 11 раз сыграла вничью. Все начиналось прекрасно – команда шла в тройке лидеров чемпионата Бразилии, но 11 августа вылетела из Кубка Либертадорес на стадии 1/8 финала, а 24 сентября проиграла Сан-Паулу в двухматчевом финале Кубка Бразилии.

После 24-х туров Фламенго набрал 40 очков и идет в турнирной таблице чемпионата Бразилии седьмым, отставая от лидера на 11 баллов.

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