Рома віддала Фіорентині в оренду чемпіона Європи Андреа Белотті, який так і не заграв у Римі. У Флоренції форвард виступатиме у футболці під 20-м номером. Згідно Viola News, флорентійський клуб заплатить Ромі за цю оренду від 500 тисяч євро до 750 тисяч євро.

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У минулому чемпіонаті Белотті так і не зміг забити в складі Роми, що багато що говорило про форму нападника. Свій найкращий шанс виправитися Андреа втратив у фіналі Ліги Європи з Севільєю – воротар суперника Буну відбив м'яч після удару чемпіона Європи. У цьому сезоні в активі Белотті 3 м'ячі в 14 матчах. У Флоренції він спробує перезапустити свою кар'єру.

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