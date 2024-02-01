Дженоа вчора викупила Маліновського у Марселя, а сьогодні організувала другий схожий трансфер. Італійський клуб орендував Вітінью до кінця сезону.

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Дженоа в кінці сезону матиме право викупу португальця за 25 мільйонів євро. Форвард виступатиме за "грифонів" під 9 номером.

Вітінья – найдорожчий футболіст Марселя. На початку 2023-го він перейшов з Браги за 32 млн. Вітінья відзначився 6 голами за рік у Франції.

Маліновський відіграв у Марселі пів сезону разом з Вітіньєю. Дженоа таким трансфером готується до втрати Гудмундссона.

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