Прізвище Саррі було на самому початку списку потенційних наставників Фіорентини авторства Бароне, інформують SportMediaset і TMW. Повідомляється, що американець вважав Саррі ідеальним кандидатом для роботи у Флоренції – раніше чинний наставник команди Вінченцо Італьяно повідомив про рішення покинути "віолу" після закінчення сезону.

Генеральний директор Фіорентини помер – він так і не отямився

Однак боси Фіорентини не стануть вдаватися до думки померлого менеджера. Згідно з джерелом, тепер Фіорентина розглядає на посаду головного тренера Рафаеле Палладіно з Монци, Альберто Джілардіно з Дженоа і Альберто Аквілані з Пізи. Останній вважається фаворитом спортивного директора клубу Даніеле Праде.

Нагадаємо, що три тижні тому у Бароне сталася зупинка серця. Медики боролися за його життя цілу добу, але програли цей бій.

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