Фіорентина не виконає останнє бажання померлого директора – він хотів запросити тільки одного тренера
Померлий генеральний директор Фіорентини Джо Бароне хотів запросити Мауріціо Саррі на пост наставника команди.
Прізвище Саррі було на самому початку списку потенційних наставників Фіорентини авторства Бароне, інформують SportMediaset і TMW. Повідомляється, що американець вважав Саррі ідеальним кандидатом для роботи у Флоренції – раніше чинний наставник команди Вінченцо Італьяно повідомив про рішення покинути "віолу" після закінчення сезону.
Генеральний директор Фіорентини помер – він так і не отямився
Однак боси Фіорентини не стануть вдаватися до думки померлого менеджера. Згідно з джерелом, тепер Фіорентина розглядає на посаду головного тренера Рафаеле Палладіно з Монци, Альберто Джілардіно з Дженоа і Альберто Аквілані з Пізи. Останній вважається фаворитом спортивного директора клубу Даніеле Праде.
Нагадаємо, що три тижні тому у Бароне сталася зупинка серця. Медики боролися за його життя цілу добу, але програли цей бій.
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