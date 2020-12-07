Фіорентина у рідних стінах приймала Дженоа. У першому таймі команди виглядали рівними, щоправда, "фіалки" дещо гостріше діяли в атаці. На 31-й стовідсоткову нагоду відкрити рахунок змарнував Рібері – він отримав ідеальну передачу у штрафний майданчик і з вбивчої відстані дуже незграбно пробив вище воріт.

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Після перерви ситуація на полі не змінилась – господарі більше контролювали м'яч і атакували, а "грифони" безрезультатно намагались вибратись з оборони. На 70-й хвилині Бонавентура таки зумів відкрити рахунок, але святкування голу перервав арбітр – після перегляду VAR він помітив фол на нападнику "фіалок" і гол було скасовано. Під завісу зустрічі гості перехопили м'яч у центрі поля і вийшли у стрімку контратаку, яка завершилась точним ударом низом у правий кут від П'яци – 0:1. Здавалось, що перемога вже у кишені "грифонів", але на останній хвилині компенсованого часу Міленковіч на добиванні таки зумів запхати м'яч у сітку. У підсумку – бойова нічия – 1:1.

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