Фиорентина в родных стенах принимала Дженоа. В первом тайме команды выглядели равными, правда, "фиалки" несколько острее действовали в атаке. На 31-й стопроцентную возможность открыть счет упустил Рибери – он получил идеальную передачу в штрафную и с убийственного расстояния очень неуклюже пробил выше ворот.

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После перерыва ситуация на поле не изменилась – хозяева больше контролировали мяч и атаковали, а "грифоны" безрезультатно пытались выбраться из обороны. На 70-й минуте Бонавентура сумел открыть счет, но празднование гола прервал арбитр – после просмотра VAR он заметил фол на нападающем "фиалок" и гол был отменен. Под занавес встречи гости перехватили мяч в центре поля и вышли в стремительную контратаку, которая завершилась точным ударом низом в правый угол от Пьяцы – 0:1. Казалось, что победа уже в кармане "грифонов", но на последней минуте компенсированного времени Миленкович на добивании сумел запихнуть мяч в сетку. В итоге – боевая ничья – 1:1.

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