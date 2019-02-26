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Фіорентина – Інтер: арбітр поєдинку відсторонений від матчів "нерадзуррі" через фіаско з VAR

26 лютого 22:17 310 Читать на русском
Фіорентина – Інтер: арбітр поєдинку відсторонений від матчів "нерадзуррі" через фіаско з VAR
Гравці Інтера шукали справедливості у Розаріо Абіссо / Фото AP

Італійський арбітр Розаріо Абіссо серйозно покараний через свою помилку в матчі 25-го туру Серії А Фіорентина – Інтер (3:3).

Інтер спокійно очікував на фінальний свисток, аж поки рефері поєдинку Розаріо Абіссо не призначив пенальті у ворота гостей на 101-й хвилині, який в підсумку позбавив "нерадзуррі" двох очок.

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Суддя вирішив скористатись відеоасистентом VAR, щоб перевірити, чи дійсно гравець Фіорентини зіграв рукою у штрафному майданчику. На відеоповторі видно, що футболіст зіграв плечем, але арбітр не змінив свого рішення.

Через цю помилку Абіссо відсторонений від роботи до 24 березня і пропустить три наступні туру Серії А. Окрім того, суддя більше не буде обслуговувати матчі Інтера в нинішньому сезоні, повідомляє Football Italia.

Після 25-ти турів чемпіонату Італії Інтер посідає 3-тю сходинку турнірної таблиці.

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Фіорентина - Інтер: Неділя 24 лютого 2019

Фіорентина
Матч завершено
3 : 3
Інтер
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Італія Відеоновини Фіорентина - Інтер Інтер Інтер Арбітри
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