Фантастичний удар Мурієля зі штрафного у відеоогляді матчу Фіорентина – Інтер – 3:3

Фіорентина та міланський Інтер влаштували справжню гольову феєрію у матчі 25-го туру Серії А. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 25 тур

Фіорентина – Інтер – 3:3

Голи: Де Врей, 1 (автогол), Мурієль, 74, Верету, 90+11 (пенальті) – Весіно, 6, Політано, 40, Перішіч, 52 (пенальті)

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Уже зі стартових хвилин команди дали зрозуміти, що глядачів у цей вечір чекатиме справжній трилер. Для початку вже на 17-й секунді зустрічі Де Врей відправив м'яч у власні ворота, намагаючись завадити голу Сімеоне. Та відігрались "нерадзуррі" вже за 5 хвилин – Наінгголан закинув м'яч до штрафного, а звідти Весіно ударом в один дотик переграв Лафона.

Під завісу першого тайму Інтер взагалі вийшов вперед. Це Політано класно пробив у дальній кут із лінії штрафного майданчика. А на старті другої половини гри Перішіч реалізував пенальті після перегляду арбітром відеоповтору.

Повернув "фіалок" до гри Мурієль. Зимовий новачок Фіорентини на 74-й хвилині фантастичним ударом зі штрафного не залишив шансів Хандановічу. А розв'язка настала в доданий час. Арбітр кілька хвилин переглядав повтор, аби зрозуміти, чи був одинадцятиметровий у ворота Інтера. Зрештою, пенальті було призначено, а Верету приніс господарям нічию.