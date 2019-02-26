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Фиорентина – Интер: арбитр поединка отстранен от матчей "нерадзурри" из-за фиаско с VAR

22:17 77 Читати українською
Фиорентина – Интер: арбитр поединка отстранен от матчей "нерадзурри" из-за фиаско с VAR
Игроки Интера искали справедливости у Розарио Абиссо / Фото AP

Итальянский арбитр Розарио Абиссо серьезно наказан за свою ошибку в матче 25-го тура Серии А Фиорентина – Интер (3:3).

Интер спокойно ожидал на финальный свисток, пока рефери поединка Розарио Абиссо не назначил пенальти в ворота гостей на 101-й минуте, который в итоге лишил "нерадзурри" двух очков.

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Судья решил воспользоваться видеоасистентом VAR, чтобы проверить, действительно ли игрок Фиорентины сыграл рукой в ​​штрафной площадке. На видеоповторе видно, что футболист сыграл плечом, но арбитр не изменил своего решения.

Из-за этой ошибки Абиссо отстранен от работы до 24 марта и пропустит три следующих тура Серии А. Кроме того, судья больше не будет обслуживать матчи Интера в нынешнем сезоне, сообщает Football Italia.

После 25-ти туров чемпионата Италии Интер занимает 3-ю строчку турнирной таблицы.

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Фиорентина - Интер: Воскресенье 24 февраля 2019

Фиорентина
Матч окончен
3 : 3
Интер
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Италия Видеоновости Фиорентина - Интер Интер Интер Арбитры
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