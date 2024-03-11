Златан Ібрагімовіч активно увімкнувся в менеджерську роботу в Мілані та готує нове призначення.

Ібрагімовіч отримав роль старшого радника RedBird (власників Мілана). Першим кроком шведа на новій посаді може стати запрошення в Мілан Йована Кіровскі, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Думки Ібрагімовіча і босів Мілана щодо запрошення нового тренера розійшлися

Кіровскі – колишній технічний директор Лос-Анджелес Гелаксі. Він запросив у клуб низку зірок (Джеррард, Ібрагімовіч, Чічаріто), але через відсутність успіхів у січні цього року втратив роботу.

Йован має дуже тісні стосунки зі Златаном. Кіровскі вже приїжджав у Мілан для переговорів з "россонері". За інформацією джерела, він відповідатиме за зв'язок між молодіжним сектором клубу та першою командою.