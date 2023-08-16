Захисник збірної Німеччини Робін Госенс повернувся на батьківщину після вояжу в Серію А.

Уніон Берлін, який гратиме в груповому турнірі ЛЧ, на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер Робіна Госенса.

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Контракт з німецьким оборонцем розрахований на 5 років, а перехід Госенса обійшовся у 13 млн євро. Цікаво, що Робін провів 6 років у чемпіонаті Італії, виступаючи за Аталанту та Інтер.

У минулому сезоні Госенс провів 49 матчів за Інтер, з яким дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, відзначившись 4 голами в усіх змаганнях.

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