Наставник Баварії Томас Тухель невдовзі може пошкодувати, що відпустив Яна Зоммера в Інтер.

Мануель Нойєр досі перебуває в лазареті з переломом ноги, а Яна Зоммера вже продали. Баварія хотіла підписати Кепу Аррісабалагу, але той вибрав Реал. Наступною ціллю був резервний кіпер збірної Аргентини Херонімо Рульї.

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За інформацією Sky De, Баварія була близька до закриття трансферу й уже навіть запланувала медогляд для 31-річного воротаря. Втім, Рульї травмувався у першому ж офіційному матчі сезону. Аргентинець зламав ключицю на старті поєдинку Кубка Нідерландів, в якому Аякс зустрічався з Хераклесом (4:1).

Пошкодження Рульї виявилося дуже складним. Херонімо знадобилася операція. На футбольне поле він повернеться лише в січні, повідомляє офіційний сайт Аякса. Звісно, прогноз буде актуальним, якщо реабілітація пройде без ускладнень.

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