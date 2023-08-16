Защитник сборной Германии Робин Госенс вернулся на родину после вояжа в Серию А.

Унион Берлин, который будет играть в групповом турнире ЛЧ, на своем официальном сайте ообщил о трансфере Робина Госенса.

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Контракт с немецким защитником рассчитан на 5 лет, а переход Госенса обошелся в 13 млн евро. Интересно, что Робин провел 6 лет в чемпионате Италии, выступая за Аталанту и Интер.

В прошлом сезоне Госенс провел 49 матчей за Интер, с которыми дошел до финала Лиги чемпионов, отметившись 4 голами во всех соревнованиях.

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