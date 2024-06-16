Форвард збірної Франції Маркус Тюрам розвинув кумедну ситуацію на пресконференції перед матчем на Євро-2024.

Тюрам спілкувався з журналістами перед стартом на чемпіонаті Європи. Один з представників медіа помилився і назвав Маркуса Кіліаном. Форвард не розгубився.

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"Кіліан? Я красивіший за Кіліана. Я ж не схожий на черепашку-ніндзю", – сказав Маркус з широченною посмішкою. Очевидно, в словах Тюрама не було негативу.

Франція розпочне боротьбу на Євро-2024 у понеділок матчем проти Австрії. Мбаппе та Тюрам конкурують за місце в атаці "ле бльо".

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