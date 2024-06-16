"Насамперед потрібно відштовхуватися від своєї гри. Нам потрібно показати свій найкращий футбол – як кожному індивідуально, так команді.

"З Румунією Україні буде надзвичайно складно": Зінченко вказав на особливу мотивацію у дебютному матчі на Євро-2024

Слабких збірних на такому турнірі не буває, це сто відсотків. І ми будемо ставитись до Румунії так само як до Словаччини та Бельгії, тобто з великою повагою.

Усі розуміють, що перша гра на таких турнірах є дуже важливою. Тому що в ній можна отримати як психологічний імпульс, так і фізичний. Сподіваюся, нам вдасться досягти позитивного результату", – сказав Зінченко у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, свій перший матч на Євро-2024 підопічні Реброва проведуть проти Румунії у понеділок, 17 червня. Початок зустрічі о 16:00.

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