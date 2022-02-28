Вболівальники Челсі та Ліверпуля також долучились до підтримки України.

Перед початком фінального матчу диктор на стадіоні звернувся до вболівальників, аби вони взяли заготовлені таблички із зображеннями прапору України.

Величезне зображення Ярмоленка і прапора України з'явилось на стадіоні Вест Хема

Окрім аплодисментів від усіх присутніх на матчі, фанати Ліверпуля затягнули свою знамениту You'll Never Walk на Вемблі.

Нагадаємо, Ліверпуль став володарем Кубка ліги, здолавши Челсі у серії пенальті – вирішального промаху завдав Кепа.

Ліверпуль у серії пенальті здолав Челсі та виграв Кубок ліги – підтримка України, парад скасованих голів і драма Кепи