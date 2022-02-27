Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубка ліги. Основний і додатковий час завершилися нулями, а в серії 11-метрових кращими були "червоні" (11:10). Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Перед матчем обидві команди підтримали Україну. Вболівальники – українськими прапорами, банерами. Футболісти взяли на фотографію віночки в наших кольорах.

In solidarity with Ukraine pic.twitter.com/L1mM2G8GN4 — Liverpool FC (@LFC) February 27, 2022

А також хвилиною тиші показали свою солідарність з Україною.

Ahead of kick-off of the Carabao Cup final, Chelsea and Liverpool along with everyone in Wembley take a moment to stand in solidarity with Ukraine. pic.twitter.com/9MeuUIH23j — ESPN FC (@ESPNFC) February 27, 2022

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Якісний план Тухеля

Томас Тухель виставив динамічну групу атаки. Для ускладнення життя ван Дейка і Матіпа в центрі нападу лондонців вийшов Хаверц – "фальшива дев'ятка". А зліва знайшлося місце швидкому Пулішічу, який в попередніх матчах створював Ліверпулю дуже багато проблем.

Такий хід Тухеля спрацював. Трент традиційно був зосереджений на атаці та не встигав за Пулішічем. Американець вже на старті зустрічі мав забивати, коли Хаверц протягнув м'яч у центр, а Аспілікуета гостро прострілив. Хаверц діяв дуже динамічно і також користувався діркою за спиною ТАА.

Ліверпуль перехопив ініціативу, але Челсі залишався гострішим

Старт зустрічі залишився за Челсі. З часом Ліверпуль перехопив ініціативу – допомогла кількісна перевага в центрі поля. Ковачіч і Канте залишалися 2 в 3 проти Хендерсона, Фабінью та Кейта. Юрген Клопп хотів випустити Тьягу, але той травмувався на розминці. Довелося ставити Кейта. "Червоні" ефективно користувалися своєю перевагою і тиснули на ворота Менді.

Голкіпер лондонців був на висоті. В одному епізоді потягнув удар Кейта та добивання Мане впритул. Ліверпуль добре розігрував стандарти і тиснув на правий фланг Челсі (активними були Діас і Робертсон, допомагав Мане). Втім, контратаки Челсі все одно були гострішими. Пулішіч і Хаверц розігнали кілька випадів і створили супершанс для Маунта. Загадка, як Мейсон не забив перед перервою.

4 скасовані голи, жодного зарахованого

На старті другого тайму Челсі мав забивати щонайменше раз. Пулішіч не встиг на простріл Хаверца, а потім виправився шикарним закиданням на Маунта. Мейсон, опинившись сам на сам з голкіпером, пробив у стійку. Ліверпуль теж будував хороші атаки, користуючись помилками суперників. героєм лондонців виступав Сілва. Спершу він на лінії воріт зупинив удар Салаха, а потім перехопив простріл Діаса.

Команди обмінялися голами, які не були зараховані. Ліверпуль забив, ніби, законно – Трент навісив зі штрафного, Мане скинув, Матіп забив. Але VAR побачив, що ван Дейк перебував у офсайді і при цьому блокував Джеймса. Гол скасували. Потім Хаверц головою замкнув крос у порожні ворота – цього разу офсайд зафіксували без VAR.

В екстратаймах історія продовжилася. Марнували моменти що ті, що інші. Лукаку добре впіймав передачу на хід і забив, але судді знову вгледіли мініметровий офсайд. Наприкінці додаткового часу Лукаку вже асистував Хаверцу – ще один гол, ще один з офсайда!

Драма Кепи, трофей Ліверпуля

У серії пенальті футболісти били ідеально. Дійшла черга навіть до голкіперів. Томас Тухель випустив на 11-метрові Кепу. І саме його промах (пальнув над воротами) 22-м ударом у серії став вирішальним. Ліверпуль виграв Кубок ліги!