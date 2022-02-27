Клуби АПЛ всіляко підтримують українських легіонерів, які страждають через війну на Батьківщині.

Вест Хем також вшанував Андрія Ярмоленка, країна якого чинить героїчний опір російському загарбнику.

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На стадіоні "молотів" з'явилося велетенське зображення вінгера, на якому написано: "Надсилаємо любов і молитви Андрію Ярмоленку та людям України".

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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