Болельщики Челси и Ливерпуля также присоединились к поддержке Украины.

Перед началом финального матча диктор на стадионе обратился к болельщикам, чтобы взяли заготовленные таблички с изображениями флага Украины.

Величезне зображення Ярмоленка і прапора України з'явилось на стадіоні Вест Хема

Помимо аплодисментов от всех присутствовавших на матче, фанаты Ливерпуля затянули свою знаменитую You'll Never Walk на Уэмбли.

Напомним, Ливерпуль стал обладателем Кубка лиги, одолев Челси в серии пенальти – решающий промах нанес Кепа.

Ліверпуль у серії пенальті здолав Челсі та виграв Кубок ліги – підтримка України, парад скасованих голів і драма Кепи