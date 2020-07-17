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Фінал Кубка Іспанії можуть перенести на Різдво – RFEF готує сюрприз для фанатів

18:31 - Читать на русском
Фінал Кубка Іспанії можуть перенести на Різдво – RFEF готує сюрприз для фанатів
Трофей Кубка Іспанії / Фото RFEF

Схоже, володар трофею Кубка Іспанії визначиться ще не скоро.

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) має намір провести фінал Кубка Іспанії на Різдво, повідомляє Marca.

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Також в організації планують, що це буде перший матч після карантину з глядачами на трибунах. У ключовому матчі турніру зіграють Атлетік та Реал Сосьєдад.

Нагадаємо, чинним тріумфатором Кубка Іспанії є Валенсія, яка у минулорічному фіналі несподівано здолала Барселону (2:1).

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Теги
Іспанія Кубок Іспанії 2019/20 Атлетік Атлетік Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Кубок Іспанії Королівська іспанська футбольна федерація
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