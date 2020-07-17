Фінал Кубка Іспанії можуть перенести на Різдво – RFEF готує сюрприз для фанатів

Схоже, володар трофею Кубка Іспанії визначиться ще не скоро.

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) має намір провести фінал Кубка Іспанії на Різдво, повідомляє Marca.

Реал отримав чемпіонський кубок та відсвяткував перемогу в Ла Лізі – найкращі миттєвості

Також в організації планують, що це буде перший матч після карантину з глядачами на трибунах. У ключовому матчі турніру зіграють Атлетік та Реал Сосьєдад.

Нагадаємо, чинним тріумфатором Кубка Іспанії є Валенсія, яка у минулорічному фіналі несподівано здолала Барселону (2:1).

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном