Реал отримав чемпіонський кубок та відсвяткував перемогу в Ла Лізі – найкращі миттєвості

Мадридський Реал здобув 34-те чемпіонство Іспанії в історії та яскраво його відсвяткував.

Перемога над Вільяреалом привела Мадрид до довгоочікуваної перемоги в Ла Лізі, яка стала 34-ю для королівського клубу, і гравці Реала розпочали своє святкування.

Чемпіонська гра мадридців у відеоогляді матчу Реал – Вільяреал – 2:1

Спочатку футболісти привітали головного винуватця торжества – Зінедіна Зідана, піднявши його на руки та підкидаючи в повітря.

Далі відбулась урочиста церемонія нагородження гравців, після чого Серхіо Рамос здійняв над собою заповітний трофей. Відзначимо, що іспанець не надто хотів його віддавати комусь із партнерів і тримав кубок більшу частину часу.

Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення