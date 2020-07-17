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Реал отримав чемпіонський кубок та відсвяткував перемогу в Ла Лізі – найкращі миттєвості

10:00 - Читать на русском
Реал отримав чемпіонський кубок та відсвяткував перемогу в Ла Лізі – найкращі миттєвості
Реал святкує чемпіонство Ла Ліги / фото ФК Реал

Мадридський Реал здобув 34-те чемпіонство Іспанії в історії та яскраво його відсвяткував.

29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
 
Вісенте Іборра 84’
29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
84’ Вісенте Іборра

Перемога над Вільяреалом привела Мадрид до довгоочікуваної перемоги в Ла Лізі, яка стала 34-ю для королівського клубу, і гравці Реала розпочали своє святкування.

Чемпіонська гра мадридців у відеоогляді матчу Реал – Вільяреал – 2:1

Спочатку футболісти привітали головного винуватця торжества – Зінедіна Зідана, піднявши його на руки та підкидаючи в повітря.

Далі відбулась урочиста церемонія нагородження гравців, після чого Серхіо Рамос здійняв над собою заповітний трофей. Відзначимо, що іспанець не надто хотів його віддавати комусь із партнерів і тримав кубок більшу частину часу.

Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення

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Теги
Зінедін Зінедін Зідан Відеоновини Реал Мадрид - Вільяреал Серхіо Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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