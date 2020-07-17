Финал Кубка Испании могут перенести на Рождество – RFEF готовит сюрприз для фанатов

Похоже, обладатель трофея Кубка Испании определится еще не скоро.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) намерена провести финал Кубка Испании на Рождество, сообщает Marca.

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Также в организации планируют, что это будет первый матч после карантина со зрителями на трибунах. В ключевом матче турнира сыграют Атлетик и Реал Сосьедад.

Напомним, действующим триумфатором Кубка Испании является Валенсия, которая в прошлогоднем финале неожиданно одолела Барселону (2:1).

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