Колишній гравець Манчестер Юнайтед та Евертона Філ Невіл більше не є головним тренером жіночої збірної Англії.

Фахівець достроково розірвав угоду із жіночою збірної Англії, повідомляє офіційний твіттер FA.

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Очікувалось, що Невіл допрацює до літа 2021 року, після чого покине команду. Деякі британські ЗМІ вже повідомляють, що наступним місцем роботи Філа стане Інтер Маямі – клуб, який належить Девіду Бекхему.

Цікаво, що це буде перший досвід Невіла у роботі з чоловічою командою – до цього він працював асистентом у Манчестер Юнайтед та Валенсії.

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