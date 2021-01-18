Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Эвертона Фил Невилл больше не является главным тренером женской сборной Англии.

Специалист досрочно расторг соглашение с женской сборной Англии, сообщает официальный твиттер FA.

Бекхэм пригласил своего экс-партнера по Манчестер Юнайтед возглавить Интер Майами

Ожидалось, что Невилл доработает до лета 2021 года, после чего покинет команду. Некоторые британские СМИ уже сообщают, что следующим местом работы Фила станет Интер Майами – клуб, который принадлежит Дэвиду Бекхэму.

Интересно, что это будет первый опыт Невилла в работе с мужской командой – до этого он работал ассистентом в Манчестер Юнайтед и Валенсии.

Явление диаманта Гудисона, роскошный дебют в Лиге чемпионов, падение "вечных" рекордов: 5 памятных моментов карьеры Руни