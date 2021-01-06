Бекхем запросив свого екс-партнера по Манчестер Юнайтед очолити Інтер Маямі
Девід Бекхем шукає нового керманича і, схоже, вже визначився з кандидатурою.
Головний тренер жіночої збірної Англії Філ Невілл отримав пропозицію очолити Інтер Маямі, повідомляє Sky Sports.
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Очікується, що 43-річний фахівець приєднається до команди МЛС влітку, після завершення свого контракту у збірній. Варто відзначити, що власник Інтера Девід Бекхем разом з Невіллом разом захищали кольори Манчестер Юнайтед, що позитивно вплинуло на перемовини між сторонами.
У нинішньому сезоні МЛС Інтер Маямі розташувався на 10-й сходинці Східної конференції.
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