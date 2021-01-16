У мережі без зайвих труднощів можна знайти безліч світлин із уродженцями Мерсисайду, які в дитинстві вболівали за Евертон, а славу здобули за кількасот метрів від Гудісон Парк – на Енфілді. Цим шляхом міг піти й Вейн Руні. Його родина мала ірландське коріння, мешкала в католицькому районі Ліверпуля і, звісно ж, вболівала за "ірисок". Сам майбутній форвард молився на тамтешнього тафгая Данкана Фергюсона і перший свій вибір зробив на користь Евертона, хоча мав пропозицію і від "червоних".

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За "синіх" Руні відіграв усього три сезони – два на старті кар'єри та один на фініші. Проте, саме Евертон зробив із нього того, хто засяяв на Олд Траффорд і оновив безліч досягнень героїв минулого. Та й перші бомбардирські подвиги Руні влаштував саме на Гудісоні. Тут його любили і ненавиділи й разом із вболівальниками МЮ можуть розділити смуток від завершення ігрової кар'єри. Наразі ніхто не знає, як складеться доля Руні-тренера. Та те, що Руні-гравець – феномен – безсумнівно. Мінімум п'ять епізодів це підтвердять...

Поклав на лопатки непереможний Арсенал

За п'ять днів до свого 17-річчя Руні голом на останній хвилині приніс "ірискам" перемогу над Арсеналом. Цей забитий м'яч поклав край 30-матчевій серії "канонірів" без поразок, а також зробив таланта наймолодшим автором гола в історії Прем'єр-ліги. Пізніше це досягнення перевершили Джеймс Мілнер і ще один вихованець Евертона – Джеймс Вон. Порада від захопленого коментатора – Remember the name, Wayne Rooney – пішла в народ. Про нього заговорили по всьому Туманному Альбіону. Легендарний керманич лондонців Арсен Венгер після поєдинку заявив, що не бачив більшого англійського таланта відтоді, як перебрався до Британії.

Дебютний гол Руні за Евертон. pic.twitter.com/EZCCDBSmxA — Антон Федорців (@afedortsiv) January 16, 2021

Феноменально дебютував за Манчестер Юнайтед

Спекотне трансферне літо 2004-го ознаменувалося падінням ще одного рекорду. 18-річний Руні перебрався на Олд Траффорд за 25,6 млн фунтів і став найдорожчим тінейджером в історії. Трансфер до МЮ був неймовірним тиском. Що й казати, якщо сам легендарний Деніс Лоу відреагував на перехід так: "Руні може чимало. Зрештою, всі рекорди Юнайтед будуть його". Юніор, однак, із випробуванням упорався і вразив у дебютному матчі. До манкуніанців у рамках групового етапу Ліги чемпіонів завітав Фенербахче, а Вейн Руні оформив хет-трик і додав до свого активу ще й асист на Бельйона.

Зіграв головну роль у побитті Арсенала 8:2

Матч, що став початком кінця епохи Арсена Венгера в Арсеналі. "Каноніри" в той день потрапили під справжній каток манкуніанців, а за кермом котка опинився саме Руні. Англієць після відходу Роналду став лідером атак "червоних дияволів" і регулярно вів своїх партнерів у бій, хай ще й без капітанської пов'язки (її носив Евра). Із лондонцями Руні оформив хет-трик і віддав результативну передачу на Нані. Один із забитих м'ячів став для "десятки" особливим – 150-м у футболці Юнайтед.

Оформив найкращий гол в історії АПЛ

"Це було приголомшливо. Неймовірно. У нас було кілька фантастичних голів, але з точки зору виконання... ви ніколи не побачите такого", – заявив сер Алекс Фергюсон після манкуніанського дербі в лютому 2011-го. Вільний художник Руні намалював справжній шедевр на 78-й хвилині протистояння із Сіті. Нані, здавалося б, навмання закинув у штрафний майданчик "містян", але там лідер МЮ відклеївся від опонента та виконав шедевральний удар через себе в падінні. Сам Руні згодом назвав цей м'яч найкращим у власній кар'єрі.

Саме та бісіклета в дербі. pic.twitter.com/Zc5iRUyWhz — Антон Федорців (@afedortsiv) January 16, 2021

Побив рекорди сера Боббі Чарльтона

Пантеон Олд Траффорд в епоху Фергюсона поповнився десятком героїв. Проте, місце Руні – особливе. Саме цей уродженець передмістя Ліверпуля побив рекорд Боббі Чарльтона за кількістю голів у футболці Юнайтед, що тримався 44 роки. Приємно розчарувати чемпіона світу-1966 Руні зумів двічі. За два роки до свого 250-го м'яча у складі манкуніанців (у Чарльтона назавжди залишилося 249) він оновив його досягнення і в збірній Англії. Упродовж 45-ти років ніхто не міг перевершити сера Боббі в списку бомбардирів "Трьох левів". Ані Лінекер, ані Ширер з Оуеном не змогли забити в складі національної команди більше за Чарльтона (49 м'ячів). А Руні зміг – у відборі до Євро-2016 він реалізував одинадцятиметровий у ворота швейцарців і згодом підняв планку до 53-х голів.

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