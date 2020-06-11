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ФІФА запланувала важливі зміни трансферного ринку в умовах карантину

20:15 249 Читать на русском
ФІФА запланувала важливі зміни трансферного ринку в умовах карантину
Джанні Інфантіно / фото: MARCA

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відреагувала на кризу у футболі, викликану пандемією коронавірусу.

Організація планує надати правову основу для трансферного вікна з урахуванням незавершених сезонів. ФІФА дозволила асоціаціям відкривати трансферні вікна, навіть якщо попередній чемпіонат в країні не завершений, повідомляє MARCA.

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Повідомляється, що гравець має право оформити перехід в інший клуб, якщо поточний сезон ще триває, проте виступати за нову команду він зможе лише в наступному чемпіонаті. При збігу контрактів (продовженого старого і нового) пріоритет слід віддавати попередньому клубу футболіста.

ФІФА наполягає, що літнє трансферне вікно не повинне бути відкрите більше 12 тижнів. При цьому, дозволяється збіг вікна з попереднім сезоном не більше чотирьох тижнів. У цей період клуби зможуть реєструвати трансфери, але виступати за нові команди футболісти зможуть лише в сезоні 2020/21. Міжнародні турніри клуби також повинні завершити у старих складах.

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