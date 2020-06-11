Ла Ліга повертається: неочікувані "трансфери", невидима загроза, глядачі на трибунах, а Реал як найбільша жертва

Прімера повертається запальним севільським дербі. Тут продовжується вічна боротьба за корону між Мадридом і Каталонією, а також не виключається відкриття арен для фанатів.

Єдина перевага грандів

Ла Ліга трохи розчарувала перед карантином. Так, чемпіонська інтрига є актуальною як ніколи, Барса випереджає Реал на два очки, але рівень грандів не приносить бажаної сатисфакції. Обоє демонстрували посередній футбол, багато втрачали, ще рідше – змушували захоплюватись собою. Принципові суперники не були сильнішими за інших на декілька голів. Вони загубили колишню стабільність, набравши найменше очок після 27 турів за багато років, 114 на двох – майже нічого. З регулярними спадами не впорався ні Зідан, ні звільнений Вальверде, ні Кіке Сетьєн. Одного класу наразі вистачає, адже так званий другий ешелон влаштував "американські гірки". Севілья, Сосьєдад, Хетафе, Валенсія та Атлетіко виглядали настільки рівно, що "матрацники" ризикували залишитись без ЛЧ, якби сезон не дограли, звісно. Команда Сімеоне, донедавна третя сила Іспанії, штампувала нічиї (рекордні 12), а зараз перебуває на ганебній 6-й позиції.

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Севілья повертається третьою, хоча ще на початку весни "рохібланкос" переживали глибоку кризу, роздумували над зміною тренера. Схожа синусоїдність поховала єврокубкові амбіції Вільяреала з Атлетіком, щоправда баски мають шанс реабілітуватись в Кубку Іспанії. Бетіс, Еспаньйол і Сельта – повний провал. "Огірки", володіючи гарним підбором гравців з чемпіоном світу Фекіром, плентаються у нижній частині таблиці (12), а каталонці з галісійцями б’ються за виживання. "Папугам" не допомогла й рекордна трансферна кампанія. Світлими плямами були, мабуть, лише троє: Хетафе, Сан-Себастьян і Гранада.

Неочікувані "трансфери"

Тримісячна перерва врятувала сезон для деяких гравців. Вони б не встигли відновитись за звичайних умов. Реал є головним привілейованим. До матчу проти Ейбара готуються Азар та Асенсіо – два великі козирі королівського клубу в боротьбі за титул. "Бельгієць перебуває на іншому рівні", – радіють в таборі "бланкос". Він начебто виконував неймовірні речі на тренуваннях. Барса також потирає руки. Головна новина на Камп Ноу – повернення Луїса Суареса, улюбленого партнера Лео Мессі, який наразі не може порозумітись з Грізманном. Однак французький форвард навряд чи втратить місце у складі. Травмований Дембеле опинився поза заявкою, а зимовий новачок Брейтвейт – більше пожежний варіант.

Інші команди також розраховують на посткарантинне підсилення. Капітан Вільяреала Бруно Соріано готується вийти на поле вперше за три (!) роки. Зірковий ветеран нарешті працює у загальній групі. Влітку 2017-го у нього виявили остеофіт, після цього – операція на зв’язках, але футбол подарував йому другий шанс у 35. Хуанмі, який багато пропустив через проблеми зі стопою, стане таємною зброєю Бетіса, Сурутуса з Ільяраменді – знову у перегонах Сосьєдада за ЛЧ. Обоє ризикували завершити сезон достроково.

Невидима загроза

Іспанська преса застерігає, що ризик травм буде значно вищим, ніж у Бундеслізі або інших чемпіонатах. Є дві основні причини для занепокоєння – висока температура та щільний календар. На Піренеях літніми вечорами термометр нерідко перевалює за 25-30 градусів, а на вихідних Ла Ліга збирається проводити щонайменше один поєдинок, починаючи з 13:00… Пекло, попри можливість зупинити матч на водопій. Клубні медики бояться переповнених лазаретів, оскільки футболісти понад два місяці не могли тренуватися на полі через жорсткі обмеження, накладені урядом Педро Санчеса. Тут карантин був значно суворішим, ніж в тій же Німеччині. Повноцінна робота у великих групах тривала трохи більше, ніж два тижні.

GoLEO Messi.



¿Sabías que... el argentino del @FCBarcelona_es es el jugador con más goles esta temporada en #LaLigaSantander? #Allianz pic.twitter.com/tIxecLHpM7 — LaLiga (@LaLiga) June 11, 2020

Експерти сумніваються, що за такий короткий період можливо набрати форму, яка дозволить змагатись кожні три дні – Ла Ліга планує завершити сезон за 39. Цікаво, що суперечки з’явились одразу після оголошення графіку перших чотирьох турів. Наприклад, Барса завжди грає перед Реалом, матчі Бетіса розкидані на 15 днів, Атлетіко або Вільяреал повинні зіграти стільки ж за 10. Відтак, говорити про рівні можливості – досить складно.

Чи повернуться глядачі?

Ще десять днів тому відповідь була б простою: "Ні". Присутність вболівальників на трибунах виключали і президент ліги Хав'єр Тебас, і представники уряду, і навіть керівники клубів, позаяк Осасуна, Реал та Леванте проводять реконструкцію домашніх арен. Проте за короткий період ситуація перевернулась з ніг на голову – уряд стрімко послаблює обмеження, а поступове заповнення трибун може розпочатись вже наприкінці сезону з 30%. Спочатку "повстав" президент Лас-Пальмас, а потім гасло до повернення фанів підхопили в еліті.

️ ¡Así van las obras del estadio Santiago Bernabéu!#RealMadrid pic.twitter.com/4Q9mqvHm51 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2020

"Якщо люди можуть пити в барах, чому вони не можуть сидіти на трибунах?", – запитує керманич Ейбара Хосе Луїс Менділібар. Підкошена фінансовими труднощами Барселона підтримує бунтарів, адже 30% на Камп Ноу – це близько 30 тисяч фанів і хороші заробітки. Позитивна динаміка перебігу захворюваності дозволяє мріяти про неможливе. Тим паче УЄФА реально розглядає Мадрид як місце проведення фіналу ЛЧ. Реал – найбільша жертва амбітного плану. "Бланкос" розгромили рідний Бернабеу, який отримає нове обличчя, а на Ді Стефано не вийде прийняти більше 2 тисяч. Зрештою Флорентіно начебто вирішив догравати без публіки.

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