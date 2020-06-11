ФИФА ввела революционное правило для футболистов – оно могло помочь форварду Динамо

Благодаря изменениям в трансферных нормах ФИФА футболистам будет проще менять команды.

Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам играть в течение одного сезона за три разных клуба, сообщает пресс-служба организации.

ФИФА запланировала важные изменения трансферного рынка в условиях карантина

"Чтобы избежать опасений, связанных с возможной безработицей, футболистам разрешается регистрироваться в трех клубах и выступать за них в официальных играх в течение одного сезона", – говорится в сообщении организации.

Временные изменения уже вступили в силу. Бывший регламент ФИФА предусматривал, что футболист в течение одного сезона имеет право выступать только за два разных клуба. Именно из-за этого правила Динамо не смогло заявить Ибрагима Каргбо, который перебрался в состав киевлян в конце декабря прошлого года, поскольку форвард в сезоне 2019/20 уже выступал за два других клуба.

Ла Ліга повертається: неочікувані "трансфери", невидима загроза, глядачі на трибунах, а Реал як найбільша жертва