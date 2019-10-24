ФІФА відкрила провадження проти Динамо і Борусії Д у справі трансферу Ярмоленка

ФІФА зобов'язала київське Динамо та дортмундську Борусію виплатити борг за трансфер Андрія Ярмоленка влітку 2017-го року.

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа "Юність" з Чернігова повідомила ФІФА про те, що досі не отримала платіж солідарності за трансфер свого вихованця з київського Динамо в дортмундську Борусію. ФІФА повідомила відповідачів про необхідність виплатити чернігівській школі 301 578,95 євро, інформує Цензор.нет.

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Зазначимо, що у 2018-му у справі про платіж солідарності за трансфер Ярмоленка представників Динамо допитували у Нацполіції, а Ігор Суркіс заявляв, що клуб виплатив частину суми. Але на початку цього року директор СДЮШОР "Юність" Геннадій Прокопович надіслав відкритого листа президентові Динамо з вимогою здійснити платіж.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у дортмундську Борусію влітку 2017 року. За трансфер гравця київське Динамо отримало 25 мільйонів євро.

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