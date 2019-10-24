toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ФИФА открыла дело против Динамо и Боруссии Д по трансферу Ярмоленко

15:53 314 Читати українською
ФИФА открыла дело против Динамо и Боруссии Д по трансферу Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / УАФ

ФИФА обязала киевское Динамо и дортмундскую Боруссию выплатить долг за трансфер Андрея Ярмоленко летом 2017-го года.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа "Юность" из Чернигова сообщила ФИФА о том, что до сих пор не получила платеж солидарности за трансфер своего воспитанника из киевского Динамо в дортмундскую Боруссию. ФИФА сообщила ответчиков о необходимости выплатить черниговской школе 301 578,95 евро, информирует Цензор.нет.

"Платеж солидарности" за трансфер Ярмоленко: сюжет Великого Футбола

Отметим, что в 2018-м по делу о платеже солидарности за трансфер Ярмоленко представителей Динамо допрашивали в Нацполиции, а Игорь Суркис заявлял, что клуб выплатил часть суммы. Но в начале этого года директор СДЮШОР "Юность" Геннадий Прокопович направил открытое письмо президенту Динамо с требованием произвести платеж.

Напомним, Ярмоленко перешел в дортмундскую Боруссию летом 2017 года. За трансфер игрока киевское Динамо получило 25 миллионов евро.

Наші за кордоном: Яремчук зберігає темп, стильний Зозуля, краса від Яковенка, важлива роль українців у Білорусі

blog_ava
Барселона победила Славию: очередной тяжёлый выезд имени Вальверде, неоднозначный Месси и топ-перформанс тер Штегена
03:04
1195
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд СДЮШОР Юность Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
57
мин
Динамо Киев
22:00
Копенгаген
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук