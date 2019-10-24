ФИФА открыла дело против Динамо и Боруссии Д по трансферу Ярмоленко

ФИФА обязала киевское Динамо и дортмундскую Боруссию выплатить долг за трансфер Андрея Ярмоленко летом 2017-го года.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа "Юность" из Чернигова сообщила ФИФА о том, что до сих пор не получила платеж солидарности за трансфер своего воспитанника из киевского Динамо в дортмундскую Боруссию. ФИФА сообщила ответчиков о необходимости выплатить черниговской школе 301 578,95 евро, информирует Цензор.нет.

"Платеж солидарности" за трансфер Ярмоленко: сюжет Великого Футбола

Отметим, что в 2018-м по делу о платеже солидарности за трансфер Ярмоленко представителей Динамо допрашивали в Нацполиции, а Игорь Суркис заявлял, что клуб выплатил часть суммы. Но в начале этого года директор СДЮШОР "Юность" Геннадий Прокопович направил открытое письмо президенту Динамо с требованием произвести платеж.

Напомним, Ярмоленко перешел в дортмундскую Боруссию летом 2017 года. За трансфер игрока киевское Динамо получило 25 миллионов евро.

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