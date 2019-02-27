Голова СДЮШОР Юність Прокопович надіслав листа Суркісові з вимогою сплатити кошти за трансфер Ярмоленка в Борусію Д

Директор СДЮШОР "Юність" Геннадій Прокопович надіслав відкритого листа президентові Динамо Ігорю Суркісу з вимогою здійснити платіж солідарності за трансфер Андрія Ярмоленка в Борусію Д.

Як зазначив Прокопович, СДЮШОР "Юність" має право на отримання платежу солідарності за трансфер Андрія Ярмоленка в Борусію Д у розмірі майже 287 тисяч євро.

"Кошти у сумі 150 тисяч євро із загальної суми платежу солідарності, які підлягають сплаті на користь СДЮШОР "Юність", вже були виплачені ФК Динамо на користь ГО ЧОФК "Юність".

Динамо зробило офіційну заяву щодо платежу солідарності по Ярмоленку, в якій звинуватило ФФУ

У зв’язку з цим, в черговий раз довожу до Вашого відома, що Громадська організація "Чернігівський обласний футбольний клуб "Юність" заснована лише 30.04.2015 року і відповідно не є правонаступником КПНЗ Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" Чернігівської обласної державної адміністрації.

При цьому Ярмоленко Андрій Миколайович ніколи не виступав за команди Громадської організації "Чернігівський обласний футбольний клуб "Юність", – наголосив Прокопович.

Крім того, у листі, повний текст якого розміщений на сайті Чернігівської обласної федерації футболу, наголошується про відкриті кримінальні провадження за даним фактом.

Нагадаємо, конфлікт у справі щодо "платежу солідарності" за перехід Андрія Ярмоленка з Динамо в Борусію Д у 2017 році вже вийшов на міжнародний рівень. За ситуацією стежать ФІФА та УЄФА.