Президент ФІФА Джанні Інфантіно звернувся до британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона в надії повпливати на рішення англійської Прем'єр-ліги не відпускати гравців у збірні "червоної зони".

Міжнародна федерація не готова миритися з перепонами національних команд у відборі до Мундіалю в Катарі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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"Я написав прем'єр-міністру Борису Джонсону щодо карантинних обмежень в Англії для гравців, які повертаються із країн "червоного списку", і попросив про необхідну підтримку. Зокрема, щоб гравці не були позбавлені можливості презентувати свої країни у матчах кваліфікації чемпіонату світу, що є честю для професіонального футболіста", – заявив Інфантіно.

Нагадаємо, раніше представники АПЛ заявили, що не відпустять гравців у збірні країн "червоної зони" на вересневі матчі кваліфікації до ЧС-2022. Зокрема, до цієї групи держав входять Аргентина, Бразилія і Єгипет.

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