Багато збірних у найближчу міжнародну паузу будуть змушені обходитись без представників АПЛ.

Клуби АПЛ одноголосно відмовились відпускати своїх гравців у команди з країн "червоної зони", інформує офіційний сайт ліги.

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Після виступів за збірну гравцям довелося б повертатися в Британію і відбувати 10-денний період ізоляції. Зокрема, до "червоної зони" входять Бразилія, Аргентина та Єгипет. На найближчу міжнародну паузу виклик до "ризикованих" збірних отримали близько 60 гравців з 19 клубів АПЛ. Серед них чимало зірок – Салах, Аліссон, Фірміно (Ліверпуль), Едерсон, Жезус (Ман Сіті), Тьягу Сілва (Челсі) Рішарлісон (Евертон) та інші.

Додамо, що в АПЛ вже відбулися 2 тури, а перед матчами національних команд залишився ще один.

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