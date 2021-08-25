Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к британскому премьер-министру Борису Джонсону в надежде повлиять на решение английской Премьер-лиги не отпускать игроков в сборные "красной зоны".

Международная федерация не готова мириться с препятствиями национальных команд в отборе к Мундиалю в Катаре, сообщает официальный сайт ФИФА.

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"Я написал премьер-министру Борису Джонсону относительно карантина в Англии для игроков, которые возвращаются из стран "красного списка", и попросил о необходимой поддержке. В частности, чтобы игроки не были лишены возможности представить свои страны в матчах квалификации чемпионата мира, что является честью для профессионального футболиста", – заявил Инфантино.

Напомним, ранее представители АПЛ заявили, что не отпустят игроков в сборные стран "красной зоны" на сентябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022. В частности, в эту группу государств входят Аргентина, Бразилия и Египет.

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