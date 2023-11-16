ФІФА забезпечила собі комфортне існування завдяки новому спонсорському контракту. Компанія Amarco буде платити близько 84 мільйонів фунтів щороку, повідомляє The Times.

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Слід зауважити, що це рекордна угода зі спонсором за весь час існування ФІФА. Amarco – це нафтова компанія із Саудівської Аравії, яка належить державі. У її розпорядженні 12% запасів нафти усього світу. Прибутки від її діяльності на 80% формують держбюджет.

Цікаво, що історичну угоду уклали через два тижні після того, як ФІФА віддала Саудівській Аравії право провести чемпіонат світу в 2034 році.

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