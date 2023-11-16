ФИФА обеспечила себе комфортное существование благодаря новому спонсорскому контракту. Компания Amarco будет платить около 84 миллионов фунтов ежегодно, сообщает The Times.

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Следует отметить, что это рекордное соглашение со спонсором за все время существования ФИФА. Amarco – это нефтяная компания из Саудовской Аравии, принадлежащая государству. В ее распоряжении 12% запасов нефти по всему миру. Доходы от ее деятельности на 80% формируют госбюджет.

Интересно, что историческое соглашение было заключено через две недели после того, как ФИФА отдала Саудовской Аравии право провести чемпионат мира в 2034 году.

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