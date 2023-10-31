ФІФА опублікувала список країн, які подали заявку на проведення майбутніх чемпіонатів світу. У випадку з ЧС-2034 кандидат виявився тільки один – Саудівська Аравія. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

ЧС-2034: Австралія відмовилася від подання заявки на проведення турніру – у ФІФА є лише один кандидат

Раніше на проведення ЧС-2034 претендувала також Австралія, проте у вівторок, 31 жовтня представник Океанії вирішив не подавати заявку. Про це інформувало агентство Reuters.

Також ФІФА підтвердила, що на проведення ЧС-2030 претендують 6 країн, водночас Уругвай, Аргентина і Парагвай хочуть провести по одному матчу – більша частина турніру відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко.