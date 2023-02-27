Мессі – найкращий гравець 2022 року за версією ФІФА
27 лютого 23:40 - Читать на русском
ФІФА оголосила володаря головної нагороди The Best за підсумками минулого року.
Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2022 року. Аргентинець випередив у голосуванні Кілліана Мбаппе та Каріма Бензема.
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Мессі привів Аргентину до перемоги на ЧС-2022, ставши найкращим гравцем катарського Мундіалю. Ліонель також виграв Лігу 1 з ПСЖ. За минулий рік форвард забив в офіційних матчах 25 голів і віддав 29 асистів.
"Золотий м'яч"-2022 виграв Бензема, а Мессі навіть не був номінований на престижну нагороду. Нагадаємо, що нагорода FIFA The Best-2021 дісталася Лєвандовскі – рік тому Мессі програв поляку 4 бали.
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