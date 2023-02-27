ФІФА оголосила володаря головної нагороди The Best за підсумками минулого року.

Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2022 року. Аргентинець випередив у голосуванні Кілліана Мбаппе та Каріма Бензема.

ФІФА назвала найкращого тренера 2022 року

Мессі привів Аргентину до перемоги на ЧС-2022, ставши найкращим гравцем катарського Мундіалю. Ліонель також виграв Лігу 1 з ПСЖ. За минулий рік форвард забив в офіційних матчах 25 голів і віддав 29 асистів.

"Золотий м'яч"-2022 виграв Бензема, а Мессі навіть не був номінований на престижну нагороду. Нагадаємо, що нагорода FIFA The Best-2021 дісталася Лєвандовскі – рік тому Мессі програв поляку 4 бали.