Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем сезону-2022/23 за версією авторитетного видання. Приз йому вручив Девід Бекхем.

"Золотий м'яч-2023": Холанда втішили найкращим форвардом, хуліган фіналу ЧС став найкращим воротарем

Лео виграв для Аргентини чемпіонат світу в Катарі – він у статусі капітана забив сім голів і отримав приз MVP турніру. Також у його активі перемога у чемпіонаті Франції у складі ПСЖ з 16 голами та 16 асистами.

36-річний аргентинець випередив у голосуванні Ерлінга Холанда, який виграв требл з Манчестер Сіті, та Кіліана Мбаппе, який зробив хет-трик у фіналі ЧС-2022 за Францію.

Цьогорічний "Золотий м'яч" став восьмим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках. Зараз Ліонель виступає за Інтер Маямі, куди перейшов влітку на правах вільного агента з ПСЖ.

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