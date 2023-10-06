Як відомо, 11 вересня повідомили, що Поль Погба здав позитивний допінг-тест. Це сталося після матчу чемпіонату Італії проти Удінезе, який чемпіон світу-2018 провів у запасі. 30-річний півзахисник Ювентуса був відсторонений до остаточних результатів розслідування.

Погба розглядає варіант із визнанням провини – це допоможе скоротити дискваліфікацію за вживання допінгу

Проба "Б" на тестостерон також дала позитивний результат. Про це стало відомо у п'ятницю, 6 жовтня. Полю Погба загрожує 4-річна дискваліфікація за вживання допінгу. Про це повідомляє La Presse.

Існує також варіант, що Погба визнає провину. Тоді термін відсторонення француза можуть скоротити до двох років.

Тепер Ювентус повинен ухвалити рішення щодо майбутнього скандального півзахисника, який майже весь минулий сезон пропустив через травму. Раніше повідомлялося, що туринський клуб може розірвати контракт з Полем Погба. Це дозволить Ювентусу зекономити близько 30 мільйонів євро – саме таку зарплатню мав отримати гравець за термін дії контракту, що залишився.