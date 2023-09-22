ФІФА назвала список претендентів на премію Пушкаша – 11 найкращих голів 2023 року
Міжнародна федерація футболу оголосила перелік найгарніших голів року. Один із них стане переможцем.
Нещодавно ФІФА визначила кандидатів на звання найкращого гравця і тренера року, а 22 вересня черга дійшла і до претендентів на найкрасивіший гол. Голосування вже стартувало.
ФІФА назвала претендентів на премію The Best найкращому гравцеві і тренеру 2023 року
Список номінантів на Премію Пушкаша-2023
Асхат Тагиберген (Казахстан – Данія, відбір на Євро-2024)
Гільєрме Мадруга (Новорізонтіно – Ботафого, чемпіонат Бразилії)
Хуліо Енсісо (Брайтон – Манчестер Сіті, АПЛ)
Нуну Сантуш (Спортінг – Боавішта, чемпіонат Португалії)
Іван Моранте (Ібіца – Бургос, чемпіонат Іспанії)
Альваро Барреал (Цінціннаті – Піттсбург, відкритий Кубок США)
Сон Джин Кан (Йорданія U-20 – Південна Корея U-20, Кубок Азії U-20)
Браян Лозано (Атлас – Америка, чемпіонат Мексики)
Беатріс Занератто (Бразилія – Панама, жіночий ЧС-2023)
Сем Керр (Австралія – Англія, жіночий ЧС-2023)
Лінда Кайседо (Німеччина – Колумбія, жіночий ЧС-2023)
Проголосувати за свого фаворита і переглянути відео всіх голів можна на офіційному сайті ФІФА.
До слова, у 2022 році автором найгарнішого гола став Марцін Олекси – польський футболіст без однієї ноги. Він обійшов Рішарлісона та Дімітрі Пайє.