Міжнародна федерація футболу оголосила перелік найгарніших голів року. Один із них стане переможцем.

Нещодавно ФІФА визначила кандидатів на звання найкращого гравця і тренера року, а 22 вересня черга дійшла і до претендентів на найкрасивіший гол. Голосування вже стартувало.

ФІФА назвала претендентів на премію The Best найкращому гравцеві і тренеру 2023 року

Список номінантів на Премію Пушкаша-2023

Асхат Тагиберген (Казахстан – Данія, відбір на Євро-2024)

Гільєрме Мадруга (Новорізонтіно – Ботафого, чемпіонат Бразилії)

Хуліо Енсісо (Брайтон – Манчестер Сіті, АПЛ)

Нуну Сантуш (Спортінг – Боавішта, чемпіонат Португалії)

Іван Моранте (Ібіца – Бургос, чемпіонат Іспанії)

Альваро Барреал (Цінціннаті – Піттсбург, відкритий Кубок США)

Сон Джин Кан (Йорданія U-20 – Південна Корея U-20, Кубок Азії U-20)

Браян Лозано (Атлас – Америка, чемпіонат Мексики)

Беатріс Занератто (Бразилія – Панама, жіночий ЧС-2023)

Сем Керр (Австралія – Англія, жіночий ЧС-2023)

Лінда Кайседо (Німеччина – Колумбія, жіночий ЧС-2023)

Проголосувати за свого фаворита і переглянути відео всіх голів можна на офіційному сайті ФІФА.

До слова, у 2022 році автором найгарнішого гола став Марцін Олекси – польський футболіст без однієї ноги. Він обійшов Рішарлісона та Дімітрі Пайє.