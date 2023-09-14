До числа претендентів на нагороду від ФІФА включено 12 футболістів і 5 тренерів.

У список номінантів премії The Best найкращому гравцеві 2023 року потрапили Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Ілкай Гюндоган (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Віктор Осімхен (Наполі), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал), Марцело Брозовіч (Аль-Наср).

Гвардіола повернувся в Манчестер Сіті після операції

Під час складання списку враховували виступ гравців у період із 19 грудня 2022 року до 20 серпня 2023-го. З цієї причини досягнення на ЧС-2022 при виборі переможця не враховуються.

У список номінантів премії The Best найкращому тренеру потрапили Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Сімоне Індзагі (Інтер), Ангелос Постекоглу (Тоттенхем), Лучано Спаллетті (збірна Італії) і Хаві (Барселона).

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