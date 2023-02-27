Автором найкращого голу було визнано Марціна Олекси, гравця познанської Варти. Його команда виступає в польській Екстракласі, але є один нюанс – усіма учасниками чемпіонату є гравці з ампутованими ногами.

Скандальний чемпіон світу став найкращим голкіпером 2022 року

Уперше в історії премії Пушкаша за перемогу в номінації "Найкращий гол" пара-гравці змагалися з дієздатними футболістами. Марцін Олекси виграв конкуренцію у таких зіркових гравців, як Дімітрі Пайє та Рішарлісон.

Гол Марціна у ворота Сталі (Жешув) у листопаді 2022 року був визнаний найкращим. Олекси забив ударом у падінні через себе.

Олекса має громадянську професію – він працює будівельником. Зокрема, Марцин є водієм екскаватора.