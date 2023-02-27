Премію Пушкаша за найкращий гол 2022 року виграв футболіст без ноги
ФІФА назвала Марціна Олекси автором найкращого гола 2022 року.
Автором найкращого голу було визнано Марціна Олекси, гравця познанської Варти. Його команда виступає в польській Екстракласі, але є один нюанс – усіма учасниками чемпіонату є гравці з ампутованими ногами.
Скандальний чемпіон світу став найкращим голкіпером 2022 року
Уперше в історії премії Пушкаша за перемогу в номінації "Найкращий гол" пара-гравці змагалися з дієздатними футболістами. Марцін Олекси виграв конкуренцію у таких зіркових гравців, як Дімітрі Пайє та Рішарлісон.
Гол Марціна у ворота Сталі (Жешув) у листопаді 2022 року був визнаний найкращим. Олекси забив ударом у падінні через себе.
Олекса має громадянську професію – він працює будівельником. Зокрема, Марцин є водієм екскаватора.